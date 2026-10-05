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Царьград

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Financial Times: Германия требует сократить бюджет ЕС на миллиарды евро

Financial Times: Германия требует сократить бюджет ЕС на миллиарды евро

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал финансово выгодным отказ от бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Однако это ограничит функциональность Европы.

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