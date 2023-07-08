Итак, Евросоюз получил звонкую оплеуху - Китай без объяснений отменил визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля

Леонид Руси

Ни для кого теперь не секрет, что нагло-саксы... это примитивные дикари и нечего с ними церемониться, с педерасто-сатанистами. Нет святой инквизиции... некому больше сдерживать этих диких варваров... Скурвились, деградировали, отупели... идиоты... Но не только нагло-саксы... есть и другие педерастические страны, вставшие на путь самоуничтожения... Все знают этих умственно отсталых )))