Итак, Евросоюз получил звонкую оплеуху - Китай без объяснений отменил визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля
Вы, конечно, помните, что еврокомиссар должен был быть в Китае в апреле, но отложил визит из-за положительного теста на COVID-19.
Комментарии
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Ни для кого теперь не секрет, что нагло-саксы... это примитивные дикари и нечего с ними церемониться, с педерасто-сатанистами. Нет святой инквизиции... некому больше сдерживать этих диких варваров... Скурвились, деградировали, отупели... идиоты... Но не только нагло-саксы... есть и другие педерастические страны, вставшие на путь самоуничтожения... Все знают этих умственно отсталых )))
Одна ма-а-а-ленькая поправочка: правильно говорить надо - НАГЛОСКУНСЫ.
Хорошо Китай этого жузеппу на место поставили
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