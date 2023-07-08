Новости - только актуальное

32 622 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    а у гутераша есть авианосцы?«Руку жать не буд...
  • Владимир Михальков
    Надоть так сказать что бы печёнкой прочувствовали! Типа "Если будете нам пакостить то в один миг лишитесь всех своих ...«Руку жать не буд...
  • Сергей Oблезов
    За что Браво! За то что сам унижается и страну унижает???«Руку жать не буд...

Итак, Евросоюз получил звонкую оплеуху - Китай без объяснений отменил визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля

Итак, Евросоюз получил звонкую оплеуху - Китай без объяснений отменил визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля

Вы, конечно, помните, что еврокомиссар должен был быть в Китае в апреле, но отложил визит из-за положительного теста на COVID-19.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Ни для кого теперь не секрет, что нагло-саксы... это примитивные дикари и нечего с ними церемониться, с педерасто-сатанистами. Нет святой инквизиции... некому больше сдерживать этих диких варваров... Скурвились, деградировали, отупели... идиоты... Но не только нагло-саксы... есть и другие педерастические страны, вставшие на путь самоуничтожения... Все знают этих умственно отсталых )))
Ответить
11 час.
Андрей Равдин
Одна ма-а-а-ленькая поправочка: правильно говорить надо - НАГЛОСКУНСЫ.
Ответить
11 час.
Наталья Волкова
Хорошо Китай этого жузеппу на место поставили
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх