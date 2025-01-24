Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил о возросшем риске столкновения ядерных держав. «На фоне повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире возрастают риски силового столкновения крупных государств, в том числе с участием ядерных держав», — сообщил он в интервью ТАСС.