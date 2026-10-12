Бритни Спирс есть у нас дома: Слава устроила дебош в отеле

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) вновь оказалась в центре внимания после эмоционального видео из гостиницы, где остановилась во время гастролей.
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"исполнительница даже всерьез рассматривала возможность завершить профессиональную деятельность." Давно пора. Видите ли она разочаровалась в людях. Нет это они разочаровались в тебе. Люди не хотят слышать и видеть пьяную певицу на сцене