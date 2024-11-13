«Набиуллина — предатель и вредитель!»: коммунисты накинулись на главу ЦБ

В Госдуме охарактеризовали беседу с Набиуллиной как жесткую. Депутат Государственной Думы Денис Парфенов в разговоре с «Осторожно Media» заявил, что состоялся серьезный и принципиальный диалог фракции КПРФ с руководством Центрального банка.
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