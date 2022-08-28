ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 августа 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать девятое число восьмого месяца две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1278 =Благодарность - это инструмент, позволяющий перейти к отношениям со Вселенной, основанным на взаимной Любви = Вода может впитывать в себя психическую Энергию людей, длительное время хранить её и передавать другим людям =В энергетическом плане хороших или плохих людей не бывает, а есть лишь те, кто подчиняется Законам Природы = Главное, уважайте Природу и любите её, и тогда она заговорит внутри вас, потому что вы так же являетесь частью Природы = Если страх потерять другого сильнее страха потерять себя, значит, это та цена, которая тебя устраивает =Жизнь – это движение Энергии.