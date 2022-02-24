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Президент «Урала» о том, могут ли из России уехать легионеры: «Сейчас все может случиться»

Григорий Иванов рассказал, нужно ли переносить рестарт РПЛ в связи с ситуацией на Украине. Президент «Урала» поделился мнением на фоне проведения Россией специальной военной операции в Донбассе.

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