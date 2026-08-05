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Новости Тамбова

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Под Рассказовом запустили сортировку мусора

Под Рассказовом запустили сортировку мусора

Фото: АО «Тамбовская сетевая компания" Читайте также: Лаборатория «Тамбовской сетевой компании» подтвердила свою компетентность в национальной системе аккредитации Жители села Бондари жалуются на отсутствие уличного освещения на улице Совхозной В Котовске изменился порядок приёма обращений по электроснабжению За первый месяц отсортировано более 17 тонн вторсырья.

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