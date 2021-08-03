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В нескольких районах Петербурга ограничат движение транспорта

Все дело в дорожно-ремонтных работах. С 4 августа по 6 октября будет ограничено движение транспортных средств по площади Труда от Английской набережной до улицы Якубочива в рамках реализации проектов дорожной сети городского комитета транспорта.

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