В нескольких районах Петербурга ограничат движение транспорта

Все дело в дорожно-ремонтных работах. С 4 августа по 6 октября будет ограничено движение транспортных средств по площади Труда от Английской набережной до улицы Якубочива в рамках реализации проектов дорожной сети городского комитета транспорта.
Все дело в дорожно-ремонтных работах. С 4 августа по 6 октября будет ограничено движение транспортных средств по площади Труда от Английской набережной до улицы Якубочива в рамках реализации проектов дорожной сети городского комитета транспорта.
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