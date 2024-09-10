144 украинских беспилотника уничтожили над Калугой и другими регионами за ночь

В ночь на 10 сентября российские ПВО уничтожили в общей сложности 144 украинских беспилотника. Напомним, часть из них пролетала над Калужской областьюВ ночь на 10 сентября российские ПВО уничтожили в общей сложности 144 украинских беспилотника.
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