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Калужские новости

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144 украинских беспилотника уничтожили над Калугой и другими регионами за ночь

144 украинских беспилотника уничтожили над Калугой и другими регионами за ночь

В ночь на 10 сентября российские ПВО уничтожили в общей сложности 144 украинских беспилотника. Напомним, часть из них пролетала над Калужской областьюВ ночь на 10 сентября российские ПВО уничтожили в общей сложности 144 украинских беспилотника.

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