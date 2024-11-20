CD Projekt RED не планирует выпускать обновление для Cyberpunk 2077 на PS5 Pro CD Projekt RED сообщ...

CD Projekt RED не планирует выпускать обновление для Cyberpunk 2077 на PS5 ProCD Projekt RED сообщила через свой аккаунт в сети X, что студия на данный момент не планирует выпускать обновление для Cyberpunk 2077 на PS5 Pro, невзирая на то, что многие сторонние разработчики воспользовались данной возможностью… источник#CD_Projekt_RED #Cyberpunk_2077.