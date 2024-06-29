Концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса» больше не будет

Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «РИА Новости» сообщил, что восстанавливать концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус Сити Холла» не будут.