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Петербургский дневник

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Концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса» больше не будет

Концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса» больше не будет

Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «РИА Новости» сообщил, что восстанавливать концертный зал на месте сгоревшего в результате теракта «Крокус Сити Холла» не будут.

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