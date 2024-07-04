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Роспотребнадзор не обнаружил превышения содержания вредных веществ после пожара на складе Petronite в Березовском

Роспотребнадзор не обнаружил превышения содержания вредных веществ после пожара на складе Petronite в Березовском

После пожара на складе Petronite в Березовском, где перевернулись бочки с горюче-смазочными материалами, специалисты Роспотребнадзора провели анализы воздуха в контрольных пунктах вблизи места происшествия.

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