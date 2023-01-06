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Наталья Бестемьянова: «Панфилова и Рылов так давно не выступают, что о завершении карьеры даже смешно слышать. Они уже давно завершили»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова завершить карьеру.

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