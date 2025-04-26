Взрыв прогремел 25 апреля в 10:40 в подмосковной Балашихе во дворе дома №2 на бульваре Нестерова. Огонь охватил Volkswagen Golf, припаркованный у многоэтажки.
Убит замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: укры «по наводке британской MI6»
Комментарии
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W
Walery
Это говорит о том, что все российские вице-премьеры не были россиянами, все они или перекупленные или завербованные и подготовленные Западом подставы. Сегодня им всем надо направить почтой ледорубы! Не надо ждать когда они сдохнут сами...
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8 час.
ninikooo Митусова
Самый замухрышный депутатишко или чинуша обставляет себя охраной, хотя по сути никому на хрен не нужен, а это уже второе резонансное убийство - может пора уже понять, что мигранты приезжают сюда не на стройку, а за « лихими деньгами»?
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7 час.
Н
Николай
"...заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослав Москалик..." однако БЫВШИЙ, "...который уволился в 2021 году.,,"
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5 час.
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