ЦИК РФ объяснил порядок голосования на выборах президента за рубежом

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Зарегистрированные в России избиратели должны будут прикрепиться к участку за границей, если во время президентских выборов в марте 2024 года будут находиться за рубежом и голосовать там.
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