ЦИК РФ объяснил порядок голосования на выборах президента за рубежом

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Леонид -

Не понимаю, почему те, кто сбежал из страны может там голосовать,они уже своим побегом высказали свое отношение к стране и к тому, что в ней происходит. Хочешь проголосовать- приезжай в Россию (разумеется это не касается тех кто находится за границей по работе)