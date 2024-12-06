Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 фото до и после, которые вдохновляют на уборку (да, это возможно)

15 фото до и после, которые вдохновляют на уборку (да, это возможно)

Многие из нас хотя бы раз откладывали уборку на потом. Но рано или поздно беспорядок начинает утомлять, и, наконец взявшись за дело, мы удивляемся: почему не сделали этого раньше? После уборки становится легче дышать, а сияние того же крана вызывает чувство гордости.

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