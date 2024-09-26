Из раннего доступа Steam вышла детективная песочница Shadows of Doubt, в которой убийц...

Из раннего доступа Steam вышла детективная песочница Shadows of Doubt, в которой убийцей может оказаться кто угодноКак и было обещано, 26 сентября воксельный стелс-детектив Shadows of Doubt от Fireshine Games и ColePowered Games выбрался из котла раннего доступа Steam и дебютировал на консолях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)