Из раннего доступа Steam вышла детективная песочница Shadows of Doubt, в которой убийц...

Из раннего доступа Steam вышла детективная песочница Shadows of Doubt, в которой убийцей может оказаться кто угодноКак и было обещано, 26 сентября воксельный стелс-детектив Shadows of Doubt от Fireshine Games и ColePowered Games выбрался из котла раннего доступа Steam и дебютировал на консолях.