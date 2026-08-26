Российский психологический триллер «Пропасть» выйдет в прокат в Южной Корее

Российский психологический триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном, Тиной Стойилкович и Степаном Белозеровым выходит на международный рынок: фильм будет представлен в кинотеатрах Южной Кореи, а после завершения широкого проката станет доступен на местном телевидении и онлайн-платформах, сообщили в кинокомпании Art Pictures Distribution.