Абхазия выбрасывает белый флаг: Как Москва вернула республику под свой контроль

(вот что пендель животворящий делает, хорошо мозги прочищает, и от великодержавных амбиций разного рода мелкоте помогает избавиться) Несмотря на то, что в экономическом отношении Абхазия полностью зависит от России, руководство республики некоторое время назад решило последовать примеру властей других республик постсоветского пространства.
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