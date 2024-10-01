Медвежий угол
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Медвежий угол

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Абхазия выбрасывает белый флаг: Как Москва вернула республику под свой контроль

Абхазия выбрасывает белый флаг: Как Москва вернула республику под свой контроль

(вот что пендель животворящий делает, хорошо мозги прочищает, и от великодержавных амбиций разного рода мелкоте помогает избавиться) Несмотря на то, что в экономическом отношении Абхазия полностью зависит от России, руководство республики некоторое время назад решило последовать примеру властей других республик постсоветского пространства.

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Комментарии
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Strannik Mr
Для них надо кнут держать всегда в правой руке, в левой - пряник, а в переди показывать морковку. Тогда всё будет в норме.
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2 час.
Виктор Горшков
Необходимо воспитать новое поколение,с учетом Российских законов и в том ,что они Россияне.
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2 час.
Владимир Негода
да я никого и не собирался оскорблять , просто кроме гордости надо еще что -то иметь .
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2 час.

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