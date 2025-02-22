В РПЦ поставили точку в споре вокруг одной религиозной традиции россиян

Размещение фотографий на надгробьях религиозных россиян, о чем ведутся дискуссии, не запрещено. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе поставил точку в этом споре.
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