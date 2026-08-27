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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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US Open. Андреева попала в одну четверть с Гауфф и половину с Рыбакиной и Швентек, Винус поборется с Кенин

В Нью-Йорке прошла жеребьевка женского US Open . Мирра Андреева (5) попала в третью четверть и начнет матчем против Джанис Тьен, Коко Гауфф (4) – против  Зейнеп Сенмез .

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