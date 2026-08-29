Полиция Эйвона и Сомерсета конфисковала 20,21 BTC связанных с даркнет-рынками 2016-2019 годов

Полиция графств Эйвон и Сомерсет в Великобритании конфисковала активы на сумму свыше $1,4 млн, включая 20,21 биткоина, из резервов, отслеженных до даркнет-площадок, работавших в 2016-2019 годах — периода, отметившегося одними из наиболее значимых операций по ликвидации теневых торговых платформ в истории.
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