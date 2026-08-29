MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полиция Эйвона и Сомерсета конфисковала 20,21 BTC связанных с даркнет-рынками 2016-2019 годов

Полиция Эйвона и Сомерсета конфисковала 20,21 BTC связанных с даркнет-рынками 2016-2019 годов

Полиция графств Эйвон и Сомерсет в Великобритании конфисковала активы на сумму свыше $1,4 млн, включая 20,21 биткоина, из резервов, отслеженных до даркнет-площадок, работавших в 2016-2019 годах — периода, отметившегося одними из наиболее значимых операций по ликвидации теневых торговых платформ в истории.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым