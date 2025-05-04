Гражданская жена покойного «иванушки» Яковлева судится за квартиру

В запутанном жилищном споре между Куцевол и Радовым поставлена точка, но, похоже, не окончательная. Все началось с того, что Александра Куцевол, гражданская жена покойного Олега Яковлева из группы “Иванушки”, потребовала от Радова 300 тысяч рублей в качестве компенсации за коммунальные услуги в квартире, которая ранее принадлежала ее мужу.