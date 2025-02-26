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Появились подробности о бесследно исчезнувшей после учебы 17-летней россиянке

В городе Полевской Свердловской области 17-летняя девушка, которая бесследно исчезла после учебы в техникуме, пыталась перевести кому-то деньги с банковской карты и блокировала в соцсетях некоторых знакомых.

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