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FiNE NEWS

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ЕС обсудил включение 1600 российских компаний и физических лиц в новый пакет санкций

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) провели неформальную встречу в Ирландии, на которой обсудили предложение Еврокомиссии (ЕК) включить в чёрный список в рамках будущего 22-го пакета санкций 1 600 российских физических лиц и компаний, связанных с военной промышленностью.

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