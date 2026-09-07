Песков: Россия не исключает возобновления трехсторонних переговоров по Украине

Россия не исключает возможности возвращения к трехстороннему формату переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Уиткофф и Кушнер ...
- ВМ Уиткофф и Кушнер ...
- А Россия и США обсу...
С КЕМ, О ЧЕМ, ЗАЧЕМ ???? НЕУЖ НЕ НАГОВОРИЛИСЬ И ВСЕ ПОПУСТУ. ПОДМАХНУТЬ РЫЖЕМУ ? А СТОИТ ОН ТОГО ? ПЕРСЫ НАДРАЛИ ЗАДНИЦУ ВОТ И ИЩЕТ ДОБЫЧУ ПОЛЕГЧЕ ???