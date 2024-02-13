Миграционная проблема имеет множество аспектов. Решать её следует комплексно и, в первую очередь, необходимо прекратить выдачу российского гражданства выходцам из Средней Азии и Закавказья.
Ни учёта, ни контроля. Мигранты заполонили Россию
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Алексадр Савельев
Петр Толстой прав. на нары и гон из страны.
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1 час.
vovan
Поздно, ПИЗ,,,Ц!
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1 час.
M T
Фантазировать и призывать можно что угодно. Игнорировать и заболтать реальность не удастся. 1) всех мигрантов не выгнать 2) остаток вымирающих русских их не заменит 3) демографическая катастрофа русских разворачивается во всей красе. "Бабы еще нарожают" закончилось в результате бессчетного и безнаказанного растрачивания "любой ценой" и "до последней капли крови".
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1 час.
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