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Ни учёта, ни контроля. Мигранты заполонили Россию

Ни учёта, ни контроля. Мигранты заполонили Россию

Миграционная проблема имеет множество аспектов. Решать её следует комплексно и, в первую очередь, необходимо прекратить выдачу российского гражданства выходцам из Средней Азии и Закавказья.

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Комментарии
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Алексадр Савельев
Петр Толстой прав.  на нары и гон из страны.
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1 час.
vovan
Поздно, ПИЗ,,,Ц!
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1 час.
M T
Фантазировать и призывать можно что угодно. Игнорировать и заболтать реальность не удастся. 1) всех мигрантов не выгнать 2) остаток вымирающих русских их не заменит 3) демографическая катастрофа русских разворачивается во всей красе. &quot;Бабы еще нарожают&quot; закончилось в результате бессчетного и безнаказанного растрачивания &quot;любой ценой&quot; и &quot;до последней капли крови&quot;.
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1 час.

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