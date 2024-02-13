Ни учёта, ни контроля. Мигранты заполонили Россию

M T

Фантазировать и призывать можно что угодно. Игнорировать и заболтать реальность не удастся. 1) всех мигрантов не выгнать 2) остаток вымирающих русских их не заменит 3) демографическая катастрофа русских разворачивается во всей красе. "Бабы еще нарожают" закончилось в результате бессчетного и безнаказанного растрачивания "любой ценой" и "до последней капли крови".