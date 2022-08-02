Несколько поколений музыкантов 3 августа сойдутся в музыкальной битве в Москве

globallookpress/Anatoly Lomohov Экс-солист поп-группы Hi-Fi, 48-летний певец Митя Фомин 3 августа выйдет на музыкальное «поле боя» с участниками рок-группы «СПБ» в рамках презентации их совместного трека «Офигенно» в «Руки вверх баре» на Таганке.