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Несколько поколений музыкантов 3 августа сойдутся в музыкальной битве в Москве

Несколько поколений музыкантов 3 августа сойдутся в музыкальной битве в Москве

globallookpress/Anatoly Lomohov Экс-солист поп-группы Hi-Fi, 48-летний певец Митя Фомин 3 августа выйдет на музыкальное «поле боя» с участниками рок-группы «СПБ» в рамках презентации их совместного трека «Офигенно» в «Руки вверх баре» на Таганке.

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