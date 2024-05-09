Судья Томаш Шмидт: страны могут ввести на Украину войска под своими флагами

Попросивший убежища в Белоруссии, польский судья Томаш Шмидт высказал мнение о возможном военном вмешательстве западных стран на Украине, об этом он рассказал в интервью корреспонденту RT Косте Придыбайло.
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