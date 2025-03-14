Развёртывание гиперзвуковых комплексов LRHW Dark Eagle: планы и проблемы

Первый комплект LRHW Dark Eagle и личный состав 17-й артиллерийской бригады, 2021 г. В недавнем прошлом для сухопутных войск США был разработан перспективный гиперзвуковой ракетный комплекс LRHW или Dark Eagle.
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