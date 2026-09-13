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Регионы России

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Турецкий лоукостер Pegasus поглощает чешскую авиакомпанию Smartwings

Турецкий лоукостер Pegasus поглощает чешскую авиакомпанию Smartwings

Smartwings управляет флотом из 49 самолётов и более двух десятилетий работает в бюджетном сегменте, обслуживая около 80 направлений.

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