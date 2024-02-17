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Народный праздник Агафьи Коровницы: как на Руси 18 февраля оберегали скот и жилище от напастей

Народный праздник Агафьи Коровницы: как на Руси 18 февраля оберегали скот и жилище от напастей

Народный праздник Агафьи Коровницы: как на Руси 18 февраля оберегали скот и жилище от напастей Ксения Кирпик 18 февраля отмечается праздник в честь святой Агафьи, которую народ прозвал Агафьей Коровницей.

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