Народный праздник Агафьи Коровницы: как на Руси 18 февраля оберегали скот и жилище от напастей Ксения Кирпик 18 февраля отмечается праздник в честь святой Агафьи, которую народ прозвал Агафьей Коровницей.
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