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В Приморье у опытного дайвера отказали ноги при подъеме с глубины. Его поразил редкий инсульт

В Приморье у опытного дайвера отказали ноги при подъеме с глубины. Его поразил редкий инсульт

Дайвингом 40-летний мужчина занимается уже более трех лет. Несмотря на опыт, в тот день он совершил ошибку, которая привела к развитию у него ишемического инсульта спинного мозга.

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