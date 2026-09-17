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Авторадио

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Москвичам пообещали очередной виток «бабьего лета»

Теплая погода с дневной температурой около +20 градусов продержится в столице еще около 10 дней. Об этом МК.

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