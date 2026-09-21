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7 вещей на всю осень: этой капсулы хватает для десятков образов — стильно и без лишних трат

7 вещей на всю осень: этой капсулы хватает для десятков образов — стильно и без лишних трат

Осень 2026 года диктует спокойный, но выразительный стиль. В моде не количество вещей, а их продуманность и способность работать в разных сочетаниях.

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