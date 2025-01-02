ЗИМНИЙ ПИСК МОДЫ! Валенки до сих пор в моде — спрос вырос на 20%! 👏 В 2024 году россияне потратили на них рекордные 2,41 млрд рублей — на 27% больше, чем год назад.
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ЗИМНИЙ ПИСК МОДЫ! Валенки до сих пор в моде — спрос вырос на 20%! 👏 В 2024 году россияне потратили на них рекордные 2,41 млрд рублей — на 27% больше, чем год назад.