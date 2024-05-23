В Волгоградской области ликвидирована узбекская община

В Волгоградской области была ликвидирована общественная организация «Узбекская община». Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн» со ссылкой на результаты рассмотрения административного искового заявления, поданного Минюстом.
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