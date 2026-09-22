В Стерлитамаке произошел крупный пожар в торгово-сервисном комплексе "Солнечный"

В Стерлитамаке произошел крупный пожар в торгово-сервисном комплексе (ТСК) «Солнечный». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на очевидцев.
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