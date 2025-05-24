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РБК СТИЛЬ

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Свежие комментарии

Видел общее в частном: в чем визионерство поэзии Бродского

Видел общее в частном: в чем визионерство поэзии Бродского

Опережал время. «Не выходи из комнаты» Вспомним абсолютного лидера массовых читательских симпатий — стихотворение «Не выходи из комнаты», написанное в 1970 году и пережившее пик популярности ровно пятьдесят лет спустя, во время эпидемии короновируса.

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