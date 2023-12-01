Друзья Егора Бероева отвернулись от него на фоне открытой поддержки СВО

Известный актер признался, что многие из его окружения не приняли его патриотическую позицию.Актер Егор Бероев, получивший популярность и народное признание после выхода фильма "Турецкий гамбит", сегодня лишился изрядной доли прежних друзей, а также инвесторов своего благотворительного фонда из-за патриотической позиции и поддержки СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии