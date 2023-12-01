Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    В "Белом Доме" ПРОТИВ "СОГЛАШЕНИЯ", потому что оно предписывает НЕ ВВОДИТЬ НА УКРАИНУ ВОИНСКИЙ КОНТИНГЕНТ НАТО и НАСТ..."Скармливают таки...
  • Evgenija Palette
    Что, ЗЕЛЯ ОДИН, ЧТО ЛИ, ЗА ВСЁ ОТВЕЧАТЬ БУДЕТ?...Пришло письмо под...
  • Олег Шабалин
    Американец,даёшь дедулю в президенты!Последняя шутка Б...

Друзья Егора Бероева отвернулись от него на фоне открытой поддержки СВО

Друзья Егора Бероева отвернулись от него на фоне открытой поддержки СВО

Известный актер признался, что многие из его окружения не приняли его патриотическую позицию.Актер Егор Бероев, получивший популярность и народное признание после выхода фильма "Турецкий гамбит", сегодня лишился изрядной доли прежних друзей, а также инвесторов своего благотворительного фонда из-за патриотической позиции и поддержки СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх