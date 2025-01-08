В городе Эрзурум, расположенном на северо-востоке Турции, произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на данные турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
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