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На северо-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

На северо-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

В городе Эрзурум, расположенном на северо-востоке Турции, произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на данные турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

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