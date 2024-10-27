Пропаганда больших семей

Сергей Лукьяненко пишет, что современное общество рождаемость поднять не способно. Нужны или невероятные технологические прорывы, которые пока что можно наблюдать только на страницах научной фантастики, или крен в жестокий тоталитаризм из антиутопий с разделением людей на высшую и низшую касту.