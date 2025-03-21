Югория вошла в топ-10 лидеров рейтинга цифровой зрелости страховых компаний по итогу 2024 года

Агентство цифрового аудита SDI360 опубликовало ежегодное исследование «Цифровая зрелость страховых компаний – 2024», в котором оценивались мобильные и веб-разработки, SEO, PR, работа на маркетплейсах и управление репутацией страховых компаний.
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