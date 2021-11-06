Анастасия Енотова заняла пятое место на молодежном ЧМ по женской борьбе.

Фото из социальных сетейБелорусская спортсменка Анастасия Енотова, выступающая в весовой категории 50 кг, заняла пятое место на молодежном чемпионате мира по женской борьбе (U-23), который проходит в Белграде (Сербия), сообщает корреспондент БЕЛТА.