Перебежчики назвали ложью сообщения о якобы участии бойцов КНДР в СВО

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Перебежчики в эфире южнокорейского телеканала Channel A заявили, что информация о якобы участия бойцов из КНДР в конфликте в зоне спецоперации является ложью, и объяснили свое мнение.
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