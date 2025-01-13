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Перебежчики назвали ложью сообщения о якобы участии бойцов КНДР в СВО

Перебежчики назвали ложью сообщения о якобы участии бойцов КНДР в СВО

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Перебежчики в эфире южнокорейского телеканала Channel A заявили, что информация о якобы участия бойцов из КНДР в конфликте в зоне спецоперации является ложью, и объяснили свое мнение.

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