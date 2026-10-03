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Курские новости

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Курянин открыл кафе на земле для личного подсобного хозяйства

Курянин открыл кафе на земле для личного подсобного хозяйства

Житель Курска использовал участок для личного подсобного хозяйства под коммерческую точку общепита, завели административное дело.

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