Реквизиция по-нижегородски

На протяжении нескольких лет в Нижегородской области действует незаконная схема принудительного изъятия земельных участков частных лиц и расположенной на этих участках недвижимости под предлогом возникновения в границах отдельных земельных участков мнимых чрезвычайных ситуаций муниципального характера.
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