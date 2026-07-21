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Реквизиция по-нижегородски

На протяжении нескольких лет в Нижегородской области действует незаконная схема принудительного изъятия земельных участков частных лиц и расположенной на этих участках недвижимости под предлогом возникновения в границах отдельных земельных участков мнимых чрезвычайных ситуаций муниципального характера.

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