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СМИ: бизнесменов, застреливших подростка в Кузбассе, будут судить как браконьеров

СМИ: бизнесменов, застреливших подростка в Кузбассе, будут судить как браконьеров

В Кемеровской области направили в суд дело о гибели 17-летнего подростка во время незаконной охоты. На скамье подсудимых окажутся предприниматели Виталий Злобин и Евгений Неверов, а также детский тренер Константин Шилин, сообщает NGS42.

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