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Кто ушёл в юристы, а кто стал звездой: истории детей шести российских актрис

Кто ушёл в юристы, а кто стал звездой: истории детей шести российских актрис

Бывает, что первая роль приходит раньше, чем умение читать. На съёмочной площадке рядом с мамой-актрисой оказываются младенцы, дошколята, подростки.

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